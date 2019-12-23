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Водитель рассказал подробности смертельной аварии в Свердловской области

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Водитель Lada Largus, сбивший двух пешеходов на обочине трассы Серов – Нижний Тагил – Екатеринбург, сообщил подробности аварии. По его словам, проезжая часть была в плохом состоянии.

«Авария уже была до меня. Меня на колее подбросило, и я не смог удержать машину. Меня развернуло и прямо на людей занесло», — рассказал мужчина порталу TagilCity.ru.

Он добавил, что во время беседы с полицейскими на месте ДТП в них чуть не въехали другие автомобили из-за некачественного дорожного полотна.

Напомним, 20 декабря в результате наезда на пешеходов погиб житель Нижнего Тагила. Пострадавшую женщину доставили в реанимацию, однако 21 декабря она тоже умерла.

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