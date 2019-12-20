Число постов ГИБДД увеличили из-за снегопада возле Нижнего Тагила

На трассах возле Нижнего Тагила увеличили число постов ГИБДД. Это связано со сложной обстановкой в связи с выпадением большого количества снега.

По данным Госавтоинспекции, на дорогах дежурят 23 сотрудника ГИБДД и 10 патрульных автомобилей. Усиленное патрулирование проводят на дорогах, которые связывают Нижний Тагил с Екатеринбургом, Серовом, Нижней Салдой, а также на южном подъезде к городу. Об этом сообщает ТагилСити.ру.

Кроме того, инспекторы проверяют автобусы, которые ведут перевозку пассажиров.

Ранее сообщалось, что синоптики посоветовали москвичам забыть о снеге в ближайшую неделю. Температура воздуха будет достигать +6 градусов.