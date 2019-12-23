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Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на югорской трассе

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них погиб, еще шесть человек, в том числе младенец и два ребенка в возрасте семи и восьми лет, получили травмы.

Как сообщает УМВД России по ХМАО – Югре, авария произошла днем 21 декабря в Кондинском районе. На 271-м км автодороги «Юг» столкнулись «Лада Гранта» под управлением 32-летнего мужчины и Kia Sportage под управлением 43-летней женщины, пишет Megatyumen.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки скончался на месте, его 35-летняя и восьмилетний пассажиры получили травмы. Также пострадали водитель иномарки и ее пассажиры — 47-летний мужчина, семилетний мальчик и двухмесячный ребенок.

С 20 по 22 декабря на территории ХМАО произошло 15 дорожных аварий, в которых два человека погибли и 26 получили травмы. Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних.

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