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Издатели пригрозили навсегда заблокировать YouTube и «Яндекс.Видео»

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Сервисам YouTube и «Яндекс.Видео» из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, сообщила газета «Ведомости».

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По ее данным, издательство «Эксмо» обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня «Задача трех тел» с обоих ресурсов. Мосгорсуд удовлетворил иск еще в начале месяца, однако аудиокнига до сих пор находится в свободном доступе на обоих ресурсах.

Согласно российскому законодательству, после первой жалобы интернет-страница блокируется до удаления пиратских материалов. При повторном нарушении, если сайт не отвечает на жалобы правообладателя, то ресурс может быть навсегда заблокирован на территории страны.

По словам генерального директора Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко, они готовы обращаться в суд и по другим книгам.

«Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — отметил он.

18 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что доступ к популярному торрент-порталу LostFilm был ограничен по решению суда из-за жалобы американского киноконцерна Warner Bros.

Согласно данным Мосгорсуда, иск Warner Bros. касался защиты права на сериал «Супергерл». Также по решению суда должен быть ограничен доступ к сайтам hdkinozor.ru, tractor.in, retre.org и turboserial.net.

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