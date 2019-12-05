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Компания YouTube подвела итоги года в России

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Фото: Global Look Press/Debarchan Chatterjee
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Американская компания YouTube подвела итоги года в России и назвала музыкальные ролики, которые стали самыми просматриваемыми в стране.

На первом и втором месте оказались клипы шоумена Александра Реввы, который ведет музыкальную карьеру под псевдонимом Артур Пирожков. Его ролики «Зацепила» и «Алкоголичка» набрали 149,4 млн и 126,8 млн просмотров, пишет «Газета.ru».

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Тройку лидеров закрывает Artik & Asti feat. Артем Качер с клипом «Грустный дэнс». Кроме того, в пятерку лучших вошли Егор Крид с композицией «Сердцеедка» и группа RASA c роликом «Пчеловод».

Среди других популярных российских клипов также оказались Тима Белорусских с песней «Витаминка», LITTLE BIG с клипами I'M OK и SKIBIDI, а также группировка «Ленинград» с роликом «Кабриолет» и рэпер FACE с песней «Юморист».

Больше всего просмотров среди иностранных клипов набрали Daddy Yankee , Rosalia и Anuel AA. А в рейтинге музыкальных видео, набравших больше всего лайков, первое место занял Шон Мендес с композицией Senorita, которую он исполнил с популярной певицей Камилой Кабельо. Дуэт набрал 13,3 млн лайков.

На второй строчке рейтинга корейская группа BTS c песней Boy With Luv и результатом в 12,7 млн лайков, на третьей —BLACKPINK — 'Kill This Love' (10,7 млн лайков).

Ранее в четверг, 5 декабря, сервис «Яндекс.Музыка» составил список самых популярных музыкальных исполнителей в России в 2019 году. Так, во главе рейтинга оказались американская поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.

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