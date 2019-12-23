Минобороны получило первый комплект ЗРК С-350

Концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь». Об этом сообщила пресс-служба предприятия в понедельник, 23 декабря.

Церемония передачи прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). В ходе приемо-сдаточных испытаний технику вывели на полигон и продемонстрировали облет с сопровождением реальных воздушных целей, передает «РИА Новости».

В октябре «Алмаз-Антей» досрочно передал Министерству обороны России второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Передача первого комплекта также была досрочной и состоялась 12 сентября.