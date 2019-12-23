Прямой эфир

Минобороны получило первый комплект ЗРК С-350

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь». Об этом сообщила пресс-служба предприятия в понедельник, 23 декабря.

Церемония передачи прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). В ходе приемо-сдаточных испытаний технику вывели на полигон и продемонстрировали облет с сопровождением реальных воздушных целей, передает «РИА Новости».

В октябре «Алмаз-Антей» досрочно передал Министерству обороны России второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Передача первого комплекта также была досрочной и состоялась 12 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Самарой в 2020 году развернут комплексы С-400 «Триумф»
Учения России и Сербии «Славянский щит» станут ежегодными

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019