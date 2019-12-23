В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

Морозная погода установится в первой половине недели в азиатской части России, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете».

На юге Западной Сибири в начале недели от 11 до -6 градусов мороза в ночное время и 7-12 градусов ниже нуля днем. Метели и снег ожидаются в Кемеровской и Томской областях.

В иркутской области, а также в центре и на юг Красноярского края из-за сибирского антициклона в ночное время температура воздуха опустится до минус 30 градусов, днем — около 20 градусов ниже нуля. Около 20 градусов мороза также прогнозируется на Урале.

Самые сильные морозы ожидаются на Дальнем Востоке. На севере Амурской области столбики термометров опустятся до минус 48 градусов, на юге Якутии похолодает до минус 40.

В Москве в начале недели будет тепло — до 8 градусов выше нуля. Однако в среду ожидается небольшое похолодание. В среднем температура воздуха будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла. Но это еще не рекорд — самая высокая температура 24 декабря была в Москве в 2015 году — 9,1 градуса выше нуля.

22 декабря сообщалось, что за неделю до Нового года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксированы весенние природные явления. В Ломоносове распустились примулы и анютины глазки. Ранее в тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в новогоднюю ночь.