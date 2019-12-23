Прямой эфир

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морозная погода установится в первой половине недели в азиатской части России, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете».

Исправить с помощью зонда: точность прогнозов погоды вырастет вдвое
Новую систему уже внедряет Росгидромет

На юге Западной Сибири в начале недели от 11 до -6 градусов мороза в ночное время и 7-12 градусов ниже нуля днем. Метели и снег ожидаются в Кемеровской и Томской областях.

В иркутской области, а также в центре и на юг Красноярского края из-за сибирского антициклона в ночное время температура воздуха опустится до минус 30 градусов, днем — около 20 градусов ниже нуля. Около 20 градусов мороза также прогнозируется на Урале.

Самые сильные морозы ожидаются на Дальнем Востоке. На севере Амурской области столбики термометров опустятся до минус 48 градусов, на юге Якутии похолодает до минус 40.

В Москве в начале недели будет тепло — до 8 градусов выше нуля. Однако в среду ожидается небольшое похолодание. В среднем температура воздуха будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла. Но это еще не рекорд — самая высокая температура 24 декабря была в Москве в 2015 году — 9,1 градуса выше нуля.

22 декабря сообщалось, что за неделю до Нового года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксированы весенние природные явления. В Ломоносове распустились примулы и анютины глазки. Ранее в тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в новогоднюю ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о самом малоснежном декабре за последние 70 лет
Вильфанд назвал 2019 год самым теплым в Москве за время наблюдений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019