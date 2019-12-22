Примулы и анютины глазки расцвели в пригороде Петербурга

За неделю до Нового года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксированы весенние природные явления. В Ломоносове распустились примулы и анютины глазки, сообщили очевидцы в соцсетях.

Аномально теплая для декабря погода привела к тому, что в парке Монрепо на территории Выборга (Ленобласть) зацвели колхикумы, или безвременники. А в Красносельском районе сейчас цветут одуванчики, отмечает телеканал «78».

Морозов и снега в ближайшее время не ожидается. Температура воздуха в Петербурге составит от +2 до +4 градусов, ветер — 2–5 м/с.