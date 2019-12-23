Эксперты назвали самые закредитованные регионы России
Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Расчет уровня закредитованности населения проводился на основе данных Центробанка России и Росстата и оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.
Среди лидеров рейтинга — регионов с минимальной закредитованностью — оказались Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, на первом месте Ингушетия, на втором Крым, за ним идет Севастополь. Пятерку лидеров закрывают Дагестан и Чечня.
Наиболее значительный уровень закредитованности у населения Калмыкии, Тувы и Курганской области. Отмечается, что средний объем задолженности экономически активного населения России составляет 208 тыс. рублей.
По абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей.
21 декабря член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин рассказал, что российским гражданам достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, а также посоветовал как избежать «долговой ямы» в преддверии Нового года.