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Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Эксперты назвали самые закредитованные регионы России, на первом месте оказалась Калмыкия. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

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Расчет уровня закредитованности населения проводился на основе данных Центробанка России и Росстата и оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Среди лидеров рейтинга — регионов с минимальной закредитованностью — оказались Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, на первом месте Ингушетия, на втором Крым, за ним идет Севастополь. Пятерку лидеров закрывают Дагестан и Чечня.

Наиболее значительный уровень закредитованности у населения Калмыкии, Тувы и Курганской области. Отмечается, что средний объем задолженности экономически активного населения России составляет 208 тыс. рублей.

По абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей.

21 декабря член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин рассказал, что российским гражданам достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, а также посоветовал как избежать «долговой ямы» в преддверии Нового года.

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