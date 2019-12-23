В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, приказ был подписан несколько дней назад. В настоящее время офицеры принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.

Самым неожиданным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра».

«Эра» — один из самых амбициозных проектов военного ведомства. Задача технополиса — совершить прорыв в области инновационных технологий. На его базе ведутся исследования квантовых решений, искусственного интеллекта и робототехники.

Для руководства научно-техническим военным кластером, находящимся под особым контролем руководства государства, необходимы не только военные, но и научные компетенции, а также — опыт организации учебного и научного процесса, отмечают источники «Известий».

В то же время у ВМФ появится новый начальник Главного штаба и заместитель главнокомандующего. Ими станут адмирал Александр Витко, который в 2014 году командовал Черноморским флотом, и вице-адмирал Владимир Касатонов.

То, что в команде Витко много офицеров, чья служба связана с надводными кораблями, эксперты объясняют тем, что сейчас именно эта составляющая отечественного ВМФ требует самого пристального внимания командования.

Также они считают, что новые назначения идут в русле тенденции последних лет: ставить на ключевые должности только офицеров с реальным боевым опытом.

Подробнее — в материале «Известий»:

Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию