Покупатель в магазине на севере Москвы ранил мужчину за замечание

Покупатель в магазине на севере Москвы напал с ножом на мужчину из-за сделанного замечания. Об этом старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошел в продуктовом магазине. Мужчина сделал замечание одному из покупателей, который совершал противоправные действия. Последний неожиданно достал нож и нанес мужчине ранение в область ноги.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу, нападавший задержан правоохранителями. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, начала доследственная проверка.

В свою очередь «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняют, что в результате нападения пострадал сотрудник генеральной прокуратуры.

22 декабря пресс-служба главка МВД Саратовской области сообщила, что сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье в больнице после получения огнестрельного ранения.