Две женщины погибли в результате нападения на юге Англии

Неизвестный с ножом убил двух женщин и серьезно ранил мужчину. Инцидент произошел в графстве Западный Сассекс в городе Кроли Даун. Об этом сообщает телеканал Sky News в воскресенье, 22 декабря.

По данным журналистов, убийство произошло около 10:18 (13:18 мск), нападавший задержан.

Улица, на которой произошло нападение, перекрыта. На месте работают детективы и криминалисты, которые собирают и анализируют улики.

«В настоящее время мы считаем, что это единичный инцидент, который не несет постоянного риска для общественности», — цитирует газета Express главного детектива следственной группы Алекса Гелдрата.

Данных о том, что нападение с ножом имеет какое-либо отношение к террористическим актам, нет. Более того, по информации газеты Daily Mail, преступление совершил якобы обезумевший молодой человек, который напал на женщин на улице, а после ударил ножом еще и мужчину.

29 ноября полиция сообщила о нападении человека с ножом на Лондонском мосту. Позже стало известно, что террориста ликвидировали. Он убил двух человек и ранил еще трех.

3 июня 2017 года трое вооруженных террористов на автомобиле совершили наезд на людей на Лондонском мосту. Позже они напали на прохожих у рынка Боро. В итоге восемь человек погибли, а еще 48 пострадали.