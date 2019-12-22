Французский остров Корсика оказался отрезан от континента из-за ливней

Сильный ветер и мощные ливни стали причиной закрытия морских портов и четырех аэропортов на французском острове Корсика. Об этом сообщил телеканал BFM.

Корсика до середины понедельника, 23 декабря, оказалась лишенной транспортной связи с континентом. На всем острове прервано всё железнодорожное сообщение, взлетные полосы аэродромов залиты толстым слоем воды, а в аэропортах и близлежащих гостиницах скопилось не менее 7,2 тыс. пассажиров.

Аэропорты вновь начнут функционировать в понедельник, 23 декабря, заявили в авиакомпаниях Air France и Air Corsica. Они совершат 51 дополнительный рейс и свяжут остров с Брюсселем, Тулоном, Ниццей и Марселем.

В настоящее время ливни еще продолжаются в горной части Корсики. Они приводят к выходу рек из берегов и подтоплению городов. Скорость ветра на данный момент составляет от 33,3 до 41,6 м/с. Неблагоприятные погодные условия также продолжаются на западном атлантическом побережье Франции, где около 100 тыс. домов оказались без электроэнергии.

22 декабря сообщалось, что восемь человек погибли в результате шторма, обрушившегося в ночь на 20 декабря на Испанию, Португалию и юг Франции. Шторм «Эльза» затопил реки, были обрушены линии электропередачи, а также нарушено авиа- и железнодорожное сообщение.