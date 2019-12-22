Прямой эфир

В Испании и Португалии восемь человек погибли из-за шторма

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь человек погибли в результате шторма, обрушившегося в ночь на 20 декабря на Испанию, Португалию и юг Франции, передает агентство France Press в воскресенье.

Шесть человек погибли в Испании, и два — в Португалии, где в субботу из-за неблагоприятной погоды было нарушено железнодорожное сообщение между столицей и вторым крупнейшим городом Порту.

Шторм «Эльза» затопил реки, были обрушены линии электропередачи, а также нарушено авиа- и железнодорожное сообщение. Ослабнув, шторм двинулся в сторону Великобритании. Однако власти Франции, Испании и Португалии предупредили, что в новом шторме «Фабьен» скорость ветра в испанском регионе Галасия уже достигла 170 км/ч.

В настоящий момент из-за этого отменено 14 авиарейсов, около 8 тыс. домов в Галисии обесточены. В регионе объявлен красный уровень опасности.

22 октября сообщалось, что несколько станций метро и улицы в центре Рима оказались затоплены из-за сильного дождя, который обрушился на город днем ранее. Из-за подтопления подземку закрыли раньше положенного для выходного дня времени. Сильнее всего в результате разгула стихии пострадала северная часть Рима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые назвали наносящие наибольший экономический ущерб катаклизмы
Жертвами шторма «Имельда» в США стали пять человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019