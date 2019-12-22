В Испании и Португалии восемь человек погибли из-за шторма

Восемь человек погибли в результате шторма, обрушившегося в ночь на 20 декабря на Испанию, Португалию и юг Франции, передает агентство France Press в воскресенье.

Шесть человек погибли в Испании, и два — в Португалии, где в субботу из-за неблагоприятной погоды было нарушено железнодорожное сообщение между столицей и вторым крупнейшим городом Порту.

Шторм «Эльза» затопил реки, были обрушены линии электропередачи, а также нарушено авиа- и железнодорожное сообщение. Ослабнув, шторм двинулся в сторону Великобритании. Однако власти Франции, Испании и Португалии предупредили, что в новом шторме «Фабьен» скорость ветра в испанском регионе Галасия уже достигла 170 км/ч.

В настоящий момент из-за этого отменено 14 авиарейсов, около 8 тыс. домов в Галисии обесточены. В регионе объявлен красный уровень опасности.

22 октября сообщалось, что несколько станций метро и улицы в центре Рима оказались затоплены из-за сильного дождя, который обрушился на город днем ранее. Из-за подтопления подземку закрыли раньше положенного для выходного дня времени. Сильнее всего в результате разгула стихии пострадала северная часть Рима.