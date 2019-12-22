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Названы самые востребованные профессии в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры.

Специалисты опросили свыше 20 тыс. компаний. Кроме того, они учли данные о вакансиях трех популярных сервисов по поиску работу. Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий» в воскресенье, 22 декабря.

На втором месте в списке самых востребованных профессий повара, на третьем — педагоги профобучения и профобразования. В рейтинг вошли также юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Замыкают десятку делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Отмечается, что почти 10% компаний испытывают острый дефицит кадров по востребованным профессиям.

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Минтруд публикует список востребованных профессий раз в квартал. И эти данные разительно отличаются от тех, что публикует ВНИИ. Например, последний министерский рейтинг возглавили рабочие-строители. Кроме того, среди лидеров там сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств, водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Во ВНИИ труда эту разницу объяснили тем, что использовали более широкий набор инструментов для составления рейтинга. Министерство же, как указано на сайте ведомства, опирается на информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 23 декабря.

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