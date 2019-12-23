Очередь на кассира: самая востребованная профессия в России — продавец

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. На первом месте рейтинга, с которым ознакомились «Известия», оказался продавец-кассир. Также в десятку вошли повар, педагог, юрист, соцработник. Однако в ближайшие годы картина может измениться: продавцов заменят роботы, а на рынке труда увеличится спрос на профессионалов в IT и маркетологов, предупреждают эксперты.

Специалисты ВНИИ труда опросили представителей 26,9 тыс. компаний. Помимо этого, они учли данные о вакансиях на трех популярных сервисах по поиску работы и другие параметры, сказали «Известиям» в пресс-службе института. Там подчеркнули, что исследование касается только профессий рабочих и специалистов среднего звена.

Исследование показало, что наиболее востребованы у работодателей продавцы-кассиры. Вторую строчку заняли повара, третью — педагоги профобучения и профобразования (как правило, это лекторы вузов и центров повышения квалификации). В рейтинг также попали юристы, специалисты по социальной работе, по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Замыкают топ-10 делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Острый дефицит кадров по востребованным профессиям (когда не хватает больше половины работников в компании) испытывают только 9,5% предприятий, уточняется в исследовании.

Эта десятка наиболее востребованных профессий значительно отличается от аналогичного списка Минтруда, который ведомство публикует раз в квартал. Последний министерский рейтинг, актуализированный на конец сентября, возглавили рабочие-строители. Также на лидирующих позициях в нем — сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств (рабочие, механики и ремонтники), водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Во ВНИИ труда объяснили разницу тем, что использовали более широкий набор инструментов для составления рейтинга. Министерство же, как указано на сайте ведомства, представляет информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости.

В ближайшее время востребованность кассиров, занявших первую строчку рейтинга, всё же снизится, уверен основатель Swiss International Institute Lausanne Иван Петуховский.

— Эта профессия не вымрет полностью, но интерес явно будет уменьшаться. Всё большее распространение получают кассы самообслуживания, где покупатели могут самостоятельно «пробить» товары по штрихкоду и расплатиться банковской картой. Соответственно, кассиров требуется всё меньше, а бизнесмены готовы потратиться один раз на закупку нужного оборудования, чтобы ежемесячно не платить зарплату работникам, — пояснил эксперт.

По его оценке, в ближайшие годы всё более востребованными будут становиться профессионалы в сфере IT. Речь в первую очередь о разработчиках мобильных приложений, программистах и специалистах в области IT-безопасности, пояснил Иван Петуховский. Также вероятен рост спроса на маркетологов, добавил он.

Пока торговля остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в России, и этим можно объяснить нынешний высокий спрос на продавцов, полагает профессор кафедры труда и социальной политики института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Схожая ситуация и в общепите, что может быть причиной востребованности поваров. Кроме того, в сфере обслуживания довольно высокая текучка кадров, отметил эксперт. А вот педагогов в России действительно не хватает, и спрос на них скорее связан с дефицитом специалистов, чем с развитием отрасли, считает эксперт.

Рост количества вакансий профессорско-преподавательского персонала вузов ранее отмечал и Минтруд, писали «Известия». По данным ведомства, число свободных мест в сентябре выросло на 35% относительно уровня того же периода прошлого года. Также чиновники сообщали о значительном — на четверть — увеличении количества вакансий для педагогических работников в средней школе.