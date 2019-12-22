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На нефтехимическом заводе в Уфе потушили пожар

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Фото: МЧС РФ
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Пожарные ликвидировали возгорание на производственной площадке АО «Опытный завод «Нефтехим» в Уфе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии в воскресенье, 22 декабря.

«В 21:17 (19:17 мск) объявлена полная ликвидация пожара», — цитирует ТАСС пресс-службу.

По данным МЧС, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Жалоб от населения не поступало.

Возгорание на заводе «Нефтехим» произошло утром 22 декабря. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 6:55 по местному времени (4:55 мск). Пожару присвоили третий ранг.

В 10:44 (8:44 мск) пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м, а в 10:50 мск потушили открытое горение.

Сообщалось, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Следственное управление следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по факту пожара по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». ТАСС со ссылкой на зампредседателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова отмечает, что причиной пожара могло стать возгорание технологической жидкости.

«Нефтехим» более 40 лет выпускает химическую продукцию и ведет научные разработки. Приоритетным направлением является выпуск реагентов нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности.

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