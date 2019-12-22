Открытое горение на заводе «Нефтехим» в Уфе ликвидировано

Экстренным службам удалось ликвидировать открытое горение в здании «Опытного завода «Нефтехим» в Уфе. Об этом 22 декабря сообщило ГУ МЧС по Башкирии.

«10:50 мск открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась», — цитирует сообщение ТАСС. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Ранее в МЧС России рассказали, что группировка по тушению пожара на заводе была увеличена до 140 человек и 47 единиц техники. По словам начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Марата Латыпова, на заводе горит легковоспламеняющаяся и горючая жидкость в бочках по 250 литров.

Специалисты проводят на месте пожара анализ проб воздуха, превышений ПДК вредных веществ пока не зафиксировали.

Пожар удалось локализовать в 8:44 мск на площади 2 тыс. кв. м.

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе начался утром 22 декабря. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в 06:55 по местному времени (4:55 мск). Пожару был присвоен третий ранг.