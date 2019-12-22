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Емельяненко ответил на вызов на бой от Кадырова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова 21 декабря в своем Instagram.

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«Флешмоб «Вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат сила!», — написал он.

Ранее в тот же день Кадыров вызвал Емельяненко на поединок в опубликованном на своей странице в Instagram видеообращении. В записи к видео глава Чечни отметил, что полон решимости провести бой.

Также Кадыров рассказал, что заранее пригласил главу федерации бокса, президента клуба «Ахмат», и поинтересовался, по каким правилам будет поединок: ММА или бокс.

До этого 29 ноября в Москве прошел поединок по правилам бокса между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко отправил Кокляева в нокдаун в первом раунде, после чего судья остановил бой. Поединок организовал телеканал РЕН ТВ.

Емельяненко и Кокляев договорились о бое после перепалки в соцсетях. Стронгмен хотел доказать, что «качки» способны противостоять профессиональным бойцам в ринге.

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