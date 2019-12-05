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Емельяненко потратил часть гонорара за бой с Кокляевым на благотворительность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что уже расстался с вознаграждением за бой со стронгменом Михаилом Кокляевым. По его словам, часть денег ушла на благотворительность.

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«Потратил на благие дела», — сказал спортсмен в интервью «Спорт-Экспресс» 5 декабря.

Емельяненко отметил, что это не самый большой гонорар в его карьере. По словам бойца, он участвовал в поединке не из-за материальных вознаграждений, а «за идею». Он также похвалил Кокляева, который попытался освоить новый для себя вид спорта. До этого пауэрлифтер, один из лучших тяжелоатлетов страны, никогда не выходил на ринг или октагон. При этом Емельяненко считает преждевременными разговоры о реванше, но уже по правилам ММА.

«Пусть тренируется. Но это будет не скоро. Чтобы не было похоже на то, что вышло в боксе», — сказал он.

Также Емельяненко отметил, что не против встречи с Кокляевым в неформальной обстановке. По его словам, спортсмены могут «посидеть, покушать хинкали». Тем самым он сделал отсыл к ролику на YouTube, собравшему более 7 млн просмотров, на котором Кокляев состязается в поедании хинкали с пауэрлифтером Кириллом Сарычевым.

Емельяненко и Кокляев договорились о бое после перепалки в соцсетях. Стронгмен хотел доказать, что «качки» способны противостоять профессиональным бойцам в ринге. Поединок был организован телеканалом РЕН ТВ и прошел в Москве в пятницу, 29 ноября, при большом ажиотаже. Емельяненко отправил Кокляева в нокдаун в первом раунде, после чего судья остановил бой.

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