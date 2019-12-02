Бой Кокляева и Емельяненко посмотрела половина российских мужчин

Бой между пауэрлифтером Михаилом Кокялевым и бойцом ММА Александром Емельяненко посмотрели 47,8% российских мужчин. По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира – с 22:40 до 01:00 по Москве – посмотрело 21,0% зрителей (Все 25–54). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%.
За главным боем Емельяненко против Кокляева наблюдала половина российских мужчин в возрасте 25–54 лет — канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.
Такие показатели эфирного события стали лучшими за всю историю РЕН ТВ. Турнир телеканала стал самым популярным боксерским событием в 2019 году: цифры более чем в два раза превышают результаты боя Ковалева против Ярда, занявшего вторую строчку.
Поединок Емельяненко и Кокляева собрал у экранов больше телезрителей, чем бой ММА Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье: доля телесмотрения последнего составила 39,2% среди мужчин 25–54.
В интернете турнир также пользовался успехом: на сайте ren.tv трансляция набрала 2 млн просмотров, а в трендах российского Youtube событие занимало первые четыре места.
Битва, победителем которой стал Емельяненко, прошла в рамках большого боксерского турнира, организованного РЕН ТВ. Впервые в истории спортивное событие такого уровня было организовано федеральным непрофильным телеканалом. Главным продюсером мероприятия выступил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.
Само мероприятие собрало полный зал — московская ВТБ Арена приняла около 10 тыс. человек. За 6 часов турнира прошло восемь зрелищных поединков. Кроме боксёрских сражений, зрителей ждала уникальная шоу-программа на сцене – в прямом эфире выступили рэпер Джиган, Александр Ф. Скляр и группа «Ария».
29 ноября на «ВТБ Арене» прошел вечер единоборств. Главным поединком вечера стал бой между российским тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, завершившийся победой последнего. Самые интересные моменты боя — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Спортсмены решили провести поединок после личного конфликта. Бой проходил по правилам бокса и был рассчитан на четыре раунда по три минуты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Михаил Кокляев во время подготовки к бою
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко является многократным чемпионом России и мира по боевому самбо, чемпионом Европы по самбо, мастером спорта России по самбо, мастером спорта России международного класса по боевому самбо, мастером спорта России по дзюдо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Михаил Кокляев — мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC, многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
По мнению многих экспертов, Александр Емельяненко был безусловным фаворитом боя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В начале раунда Кокляев мужественно шел в атаку. Нанес несколько не самых опасных ударов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Михаил Кокляев тренировался под руководством профессионального боксера Эдгара Гукасяна. По словам тренера, Кокляев выходил на бой в прекрасной физической форме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Зрители в напряжении наблюдали за противостоянием своих кумиров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Самый ожидаемый поединок осени между бойцом ММА и профессиональным пауэрлифтером продлился чуть больше минуты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Емельяненко провел серию мощных ударов в голову и уже в первом раунде отправил Кокляева в нокаут
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Кокляев смог подняться, но рефери принял решение закончить бой, присудив победу Емельяненко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
После боя Александр Емельяненко извинился перед зрителями за быструю победу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Почетным гостем мероприятия стал десятиклассник из Иркутска Слава Дорошенко, который 23 ноября спас девочку от педофила. Школьник вручил пояс победителю поединка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Михаил Кокляев поблагодарил федерацию бокса и зрителей, предложив провести реванш по правилам ММА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Слева направо: Михаил Кокляев, руководитель департамента профессионального бокса Олег Агеев, рефери боя Андрей Курнявка, генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, ринг-анонсер Александр Загорский, Слава Дорошенко, Александр Емельяненко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе