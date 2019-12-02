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Бой Кокляева и Емельяненко посмотрела половина российских мужчин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бой между пауэрлифтером Михаилом Кокялевым и бойцом ММА Александром Емельяненко посмотрели 47,8% российских мужчин. По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира – с 22:40 до 01:00 по Москве – посмотрело 21,0% зрителей (Все 25–54). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%.

Удар для миллионов: какими рекордами запомнится бой Емельяненко и Кокляева
Масштабное спортивное шоу, организованное непрофильным телеканалом, вызвало сильнейший зрительский ажиотаж

За главным боем Емельяненко против Кокляева наблюдала половина российских мужчин в возрасте 25–54 лет — канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.

Такие показатели эфирного события стали лучшими за всю историю РЕН ТВ. Турнир телеканала стал самым популярным боксерским событием в 2019 году: цифры более чем в два раза превышают результаты боя Ковалева против Ярда, занявшего вторую строчку.

Поединок Емельяненко и Кокляева собрал у экранов больше телезрителей, чем бой ММА Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье: доля телесмотрения последнего составила 39,2% среди мужчин 25–54.

В интернете турнир также пользовался успехом: на сайте ren.tv трансляция набрала 2 млн просмотров, а в трендах российского Youtube событие занимало первые четыре места.

Битва, победителем которой стал Емельяненко, прошла в рамках большого боксерского турнира, организованного РЕН ТВ. Впервые в истории спортивное событие такого уровня было организовано федеральным непрофильным телеканалом. Главным продюсером мероприятия выступил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Само мероприятие собрало полный зал — московская ВТБ Арена приняла около 10 тыс. человек. За 6 часов турнира прошло восемь зрелищных поединков. Кроме боксёрских сражений, зрителей ждала уникальная шоу-программа на сцене – в прямом эфире выступили рэпер Джиган, Александр Ф. Скляр и группа «Ария».

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Бой Кокляева и Емельяненко
29 ноября на «ВТБ Арене» прошел вечер единоборств. Главным поединком вечера стал бой между российским тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, завершившийся победой последнего. Самые интересные моменты боя — в галерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кокляев перед боем
Спортсмены решили провести поединок после личного конфликта. Бой проходил по правилам бокса и был рассчитан на четыре раунда по три минуты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кокляев перед боем
Михаил Кокляев во время подготовки к бою
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Емельяненко перед боем
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко является многократным чемпионом России и мира по боевому самбо, чемпионом Европы по самбо, мастером спорта России по самбо, мастером спорта России международного класса по боевому самбо, мастером спорта России по дзюдо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кокляев перед боем
Михаил Кокляев — мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC, многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бой Кокляева и Емельяненко
По мнению многих экспертов, Александр Емельяненко был безусловным фаворитом боя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бой Кокляева и Емельяненко
В начале раунда Кокляев мужественно шел в атаку. Нанес несколько не самых опасных ударов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бой Кокляева и Емельяненко
Михаил Кокляев тренировался под руководством профессионального боксера Эдгара Гукасяна. По словам тренера, Кокляев выходил на бой в прекрасной физической форме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бой Кокляева и Емельяненко
Зрители в напряжении наблюдали за противостоянием своих кумиров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бой Кокляева и Емельяненко
До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бой Кокляева и Емельяненко
Самый ожидаемый поединок осени между бойцом ММА и профессиональным пауэрлифтером продлился чуть больше минуты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бой Кокляева и Емельяненко
Емельяненко провел серию мощных ударов в голову и уже в первом раунде отправил Кокляева в нокаут
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бой Кокляева и Емельяненко
Кокляев смог подняться, но рефери принял решение закончить бой, присудив победу Емельяненко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После боя Александр Емельяненко извинился перед зрителями за быструю победу
После боя Александр Емельяненко извинился перед зрителями за быструю победу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почетным гостем мероприятия стал десятиклассник из Иркутска Слава Дорошенко
Почетным гостем мероприятия стал десятиклассник из Иркутска Слава Дорошенко, который 23 ноября спас девочку от педофила. Школьник вручил пояс победителю поединка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Михаил Кокляев поблагодарил федерацию бокса и зрителей
Михаил Кокляев поблагодарил федерацию бокса и зрителей, предложив провести реванш по правилам ММА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Общее фото
Слева направо: Михаил Кокляев, руководитель департамента профессионального бокса Олег Агеев, рефери боя Андрей Курнявка, генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, ринг-анонсер Александр Загорский, Слава Дорошенко, Александр Емельяненко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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