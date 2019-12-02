Бой Кокляева и Емельяненко посмотрела половина российских мужчин

Бой между пауэрлифтером Михаилом Кокялевым и бойцом ММА Александром Емельяненко посмотрели 47,8% российских мужчин. По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира – с 22:40 до 01:00 по Москве – посмотрело 21,0% зрителей (Все 25–54). Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%.

За главным боем Емельяненко против Кокляева наблюдала половина российских мужчин в возрасте 25–54 лет — канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.

Такие показатели эфирного события стали лучшими за всю историю РЕН ТВ. Турнир телеканала стал самым популярным боксерским событием в 2019 году: цифры более чем в два раза превышают результаты боя Ковалева против Ярда, занявшего вторую строчку.

Поединок Емельяненко и Кокляева собрал у экранов больше телезрителей, чем бой ММА Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье: доля телесмотрения последнего составила 39,2% среди мужчин 25–54.

В интернете турнир также пользовался успехом: на сайте ren.tv трансляция набрала 2 млн просмотров, а в трендах российского Youtube событие занимало первые четыре места.

Битва, победителем которой стал Емельяненко, прошла в рамках большого боксерского турнира, организованного РЕН ТВ. Впервые в истории спортивное событие такого уровня было организовано федеральным непрофильным телеканалом. Главным продюсером мероприятия выступил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Само мероприятие собрало полный зал — московская ВТБ Арена приняла около 10 тыс. человек. За 6 часов турнира прошло восемь зрелищных поединков. Кроме боксёрских сражений, зрителей ждала уникальная шоу-программа на сцене – в прямом эфире выступили рэпер Джиган, Александр Ф. Скляр и группа «Ария».