Прямой эфир

Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.

Удар для миллионов: какими рекордами запомнится бой Емельяненко и Кокляева
Масштабное спортивное шоу, организованное непрофильным телеканалом, вызвало сильнейший зрительский ажиотаж

«Добрый вечер всем! В спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — говорит Кадыров в видео, опубликованном в его Instagram в субботу, 21 декабря.

Он также рассказал, что заранее пригласил главу федерации бокса, президента клуба «Ахмат». «Как вы думаете, бокс или MMA?» — поинтересовался глава Чечни.

В записи к видео Кадыров отметил, что полон решимости провести бой, а также спросил, будет ли его поединок с Емельяненко зрелищней.

29 ноября в Москве прошел поединок по правилам бокса между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко отправил Кокляева в нокдаун в первом раунде, после чего судья остановил бой. Поединок организовал телеканал РЕН ТВ.

Емельяненко и Кокляев договорились о бое после перепалки в соцсетях. Стронгмен хотел доказать, что «качки» способны противостоять профессиональным бойцам в ринге.

2 декабря олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил Емельяненко с победой и выразил желание стать следующим его соперником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Емельяненко потратил часть гонорара за бой с Кокляевым на благотворительность
Кокляев выставил знаменитую кепку на интернет-аукционе
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019