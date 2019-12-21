Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.

«Добрый вечер всем! В спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — говорит Кадыров в видео, опубликованном в его Instagram в субботу, 21 декабря.

Он также рассказал, что заранее пригласил главу федерации бокса, президента клуба «Ахмат». «Как вы думаете, бокс или MMA?» — поинтересовался глава Чечни.

В записи к видео Кадыров отметил, что полон решимости провести бой, а также спросил, будет ли его поединок с Емельяненко зрелищней.

29 ноября в Москве прошел поединок по правилам бокса между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко отправил Кокляева в нокдаун в первом раунде, после чего судья остановил бой. Поединок организовал телеканал РЕН ТВ.

Емельяненко и Кокляев договорились о бое после перепалки в соцсетях. Стронгмен хотел доказать, что «качки» способны противостоять профессиональным бойцам в ринге.

2 декабря олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил Емельяненко с победой и выразил желание стать следующим его соперником.