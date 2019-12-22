Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
Вашингтон и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде.
По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена «очень скоро».
Вашингтон и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде.
По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена «очень скоро».