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Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

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Фото: REUTERS/Luc Gnago
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции. Об этом он рассказал на пресс-конференции с президентом Кот-д’Ивуара Алассаном Уаттарой во время визита в африканское государство.

Он заметил, что сейчас многие полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и привержена знаменам колониализма. «Но это было большой ошибкой, ошибкой республики», — подчеркнул Макрон.

По мнению французского президента, настало время «открыть новую страницу общей истории».

В Кот-д’Ивуар французский лидер прибыл вечером в пятницу, 20 декабря. В трехдневной поездке Макрона также сопровождают министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и начальник главного штаба ВС Франсуа Лекуантр, пишет ТАСС.

Ранее 21 декабря Эммануэль Макрон выступил за усиление борьбы против терроризма в странах зоны Сахеля. В их числе Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея.

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