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Макрон призвал активнее бороться с терроризмом в странах зоны Сахеля

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за усиление борьбы против терроризма в странах зоны Сахеля. В их числе Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея. Об этом Макрон заявил во время визита в Кот-д'Ивуар в субботу, 21 декабря.

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«Я бы хотел, чтобы мы приняли на себя новые обязательства, придали новую силу этой операции («Бархан». — Ред.) для того, чтобы выиграть борьбу против джихадистов. Это необходимо для стабильности и безопасности в зоне Сахеля, во всем регионе, а также в Европе», — цитирует ТАСС Макрона.

Он отметил, что противостоять террористам должны не только африканские страны, но и их европейские и международные партнеры. По мнению Макрона, если допустить рост этой угрозы, то она затронет всех без исключения.

26 ноября в Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных. По сведениям СМИ, военнослужащие погибли в результате случайного столкновения машин в воздухе.

6 ноября, по данным RT, в Париже заявили, что спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера группировки, связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России).

1 июля двое французских военных погибли при атаке боевиков в Мали. Инцидент произошел в районе города Гао. Террористы напали на колонну французских и малийских военнослужащих. При атаке использовался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Антитеррористическая операция «Бархан» стартовала летом 2014 года. В ней участвуют вооруженные силы Франции, Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигера и Чада.

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