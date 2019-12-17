Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 17 декабря.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Путин подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, в том числе правовое оформление особого статуса Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и обеспечение режима прекращения огня.

Также в разговоре двух лидеров была затронута проблематика транзита российского газа в европейские государства через территорию Украины.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии. Путин рассказал, как выполняются российско-турецкие договоренности по северо-востоку страны и Идлибу.

Президенты также обменялись мнениями по Ливии. Стороны отметили необходимость разрешения кризиса в этой стране политико-дипломатическим путем. Россия и Франция поддерживают посреднические усилия ООН и ФРГ по мирному урегулированию.

Ранее 17 декабря Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также обсудил ситуацию в Ливии и Сирии.