Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе. Об этом в интервью программе «Большая игра» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, русофобские настроения в ЕС зашкаливают. Для дипломатии важно изменить подобный нарратив, что пытаются сделать несколько европейских лидеров, в том числе Эммануэль Макрон, пишет ТАСС.

19 декабря совет Евросоюза единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает в январе 2020 года.

12 декабря лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических ограничений в отношении России. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление санкций и заявил о важности выполнения Минских договоренностей.

На следующий день замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что путем продления экономических санкций против России Евросоюз наносит ущерб собственной экономике.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря.

По ее итогам были достигнуты договоренности о прекращении огня в Донбассе до конца года, разведении сил ополченцев и украинских военных еще на трех участках линии соприкосновения, а также подчеркнута безальтернативность Минских соглашений.