Подозрительный предмет обнаружен на рынке в Берлине

Подозрительный предмет обнаружен на рождественском рынке в Берлине на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

По информации издания, полиция в срочном порядке эвакуировала рынок. Отмечается, что два человека были задержаны. Ими оказались граждане Сирии, которые известны своими «исламистскими убеждениями» и ранее имели опыт обращения со взрывчаткой.

Ранее 21 декабря сообщалось, что полиция эвакуировала 3,5 тыс. человек, присутствовавших на рождественской ярмарке во французской Ницце. Ярмарку эвакуировали на два часа после сообщения о ложной тревоге.

Атака в Берлине произошла 19 декабря 2016 года на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. Террорист умышленно въехал на его территорию на грузовике и давил прохожих. Погибли 12 человек, пострадали более 50.