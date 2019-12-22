Прямой эфир

Подозрительный предмет обнаружен на рынке в Берлине

0
Фото: berliner-zeitung.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозрительный предмет обнаружен на рождественском рынке в Берлине на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

По информации издания, полиция в срочном порядке эвакуировала рынок. Отмечается, что два человека были задержаны. Ими оказались граждане Сирии, которые известны своими «исламистскими убеждениями» и ранее имели опыт обращения со взрывчаткой.

Ранее 21 декабря сообщалось, что полиция эвакуировала 3,5 тыс. человек, присутствовавших на рождественской ярмарке во французской Ницце. Ярмарку эвакуировали на два часа после сообщения о ложной тревоге.

Атака в Берлине произошла 19 декабря 2016 года на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. Террорист умышленно въехал на его территорию на грузовике и давил прохожих. Погибли 12 человек, пострадали более 50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон призвал активнее бороться с терроризмом в странах зоны Сахеля
Патрушев рассказал о намерении ИГ вторгнуться в Центральную Азию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019