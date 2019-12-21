Полиция эвакуировала 3,5 тыс. человек с рождественской ярмарки в Ницце

Полиция эвакуировала 3,5 тыс. человек, присутствовавших на рождественской ярмарке во французской Ницце, передает 21 декабря телеканал BFMTV со ссылкой на мэра города Кристиана Эстрози.

Ярмарку эвакуировали на два часа после сообщения о ложной тревоге. Человек, который угрожал взрывом, был задержан за несколько минут и помещен под стражу.

«Неизвестный быстро прошел мимо сотрудника службы безопасности, заявив о веществе, которое «всех разнесет». Это навело на мысль, что он разместил взрывное устройство на ярмарке», — сказал Эстрози.

По его словам, этот сотрудник тут же обратился в службу безопасности и неизвестного мужчину идентифицировали по камере видеонаблюдения.

Отмечается, что эвакуация посетителей ярмарки прошла в спокойной обстановке за 20 минут.

11 декабря 2018 года произошел теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге во Франции. Террорист Шариф Шекат открыл стрельбу по людям и скрылся на угнанном такси. В результате теракта погибли пять человек. Вечером 13 декабря преступник был ликвидирован в ходе перестрелки с правоохранителями в квартале Нёдорф. Спецоперация по поимке Шеката продолжалась 48 часов.