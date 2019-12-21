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Полиция эвакуировала 3,5 тыс. человек с рождественской ярмарки в Ницце

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Фото: Global Look Press/Louai Barakat/ZUMAPRESS
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Полиция эвакуировала 3,5 тыс. человек, присутствовавших на рождественской ярмарке во французской Ницце, передает 21 декабря телеканал BFMTV со ссылкой на мэра города Кристиана Эстрози.

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Ярмарку эвакуировали на два часа после сообщения о ложной тревоге. Человек, который угрожал взрывом, был задержан за несколько минут и помещен под стражу.

«Неизвестный быстро прошел мимо сотрудника службы безопасности, заявив о веществе, которое «всех разнесет». Это навело на мысль, что он разместил взрывное устройство на ярмарке», — сказал Эстрози.

По его словам, этот сотрудник тут же обратился в службу безопасности и неизвестного мужчину идентифицировали по камере видеонаблюдения.

Отмечается, что эвакуация посетителей ярмарки прошла в спокойной обстановке за 20 минут.

11 декабря 2018 года произошел теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге во Франции. Террорист Шариф Шекат открыл стрельбу по людям и скрылся на угнанном такси. В результате теракта погибли пять человек. Вечером 13 декабря преступник был ликвидирован в ходе перестрелки с правоохранителями в квартале Нёдорф. Спецоперация по поимке Шеката продолжалась 48 часов.

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