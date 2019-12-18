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Патрушев рассказал о намерении ИГ вторгнуться в Центральную Азию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) продолжает укрепляться в Афганистане для последующего вторжения в Центральную Азию. Об этом в среду, 18 декабря, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«За год, прошедший с нашей последней встречи, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГИЛ», — цитирует «РИА Новости» его выступление на встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану, которая проходит в Тегеране.

Патрушев отметил, что основные усилия боевики сосредоточили на закреплении на севере страны, где уже сосредоточено более 2 тыс. террористов, чтобы впоследствии вторгнуться в Центральную Азию через Туркменистан и Таджикистан.

Глава Совбеза РФ также назвал главной целью террористов создание так называемого Великого Хорасана, который как раз включает территории Афганистана и стран Центральной Азии.

«Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане», — добавил Патрушев.

Ранее, 6 ноября, спецпредставитель МИД России по Афганистану Замир Кабулов рассказал «Известиям», что ИГ перебрасывает террористов в Среднюю Азию. Дипломат напомнил, что Москва продолжает диалог с американскими партнерами по поводу террористической активности, в том числе в Афганистане. По его словам, несмотря на заявления об успешной борьбе, боевики по-прежнему есть, и это опасно в том числе для России.

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