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Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

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Основной период сдачи Единого государственного экзамена в школах в 2020 году начнется 25 мая.

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Первыми пройдут экзамены по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Об этом говорится в приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

28 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня — по математике, 4 июня — по истории и физике, 8 июня — по обществознанию и химии. 11 июня состоятся ЕГЭ по иностранным языкам и биологии, а 15 и 16 июня школьникам предстоит сдать устную часть экзамена по иностранному языку.

Досрочная сдача ЕГЭ пройдет с 20 марта по 6 апреля, передает «Газета.ру».

Ранее стало известно, что учеников московских школ освободят от домашних заданий на зимние каникулы. Инициативу Минпросвещения поддержала палата межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы (МРСД).

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