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Московские школьники отправятся на каникулы без домашних заданий

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Учеников московских школ освободят от домашних заданий на зимние каникулы. Инициативу, которая исходила от министра просвещения России Ольги Васильевой, поддержала палата межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы (МРСД).

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Школьники, которые во время каникул захотят повторить изученный материал, смогут воспользоваться библиотекой Московской электронной школы (МЭШ).

«Благодаря новому сервису самопроверки школьники могут выполнить проверочные работы по различным предметам и с их помощью освежить знания и подготовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам», — пишут «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

Отмечается, что сегодня в библиотеке МЭШ размещено более 40 тыс. сценариев уроков, 348 электронных учебников, более 86 тыс. интерактивных приложений, которые созданы учителями столицы и ведущими IT-компаниями. Кроме того, там можно найти большое количество заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

С заявлением не нагружать школьников домашней работой на каникулы Васильева выступила в ходе «Делового завтрака» 15 декабря. Так она прокомментировала вопрос дедушки троих внуков. Тот пожаловался, что дети будут сидеть дома, писать рефераты и учить параграфы вместо того, чтобы отдыхать и гулять.

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