Московские школьники отправятся на каникулы без домашних заданий

Учеников московских школ освободят от домашних заданий на зимние каникулы. Инициативу, которая исходила от министра просвещения России Ольги Васильевой, поддержала палата межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы (МРСД).

Школьники, которые во время каникул захотят повторить изученный материал, смогут воспользоваться библиотекой Московской электронной школы (МЭШ).

«Благодаря новому сервису самопроверки школьники могут выполнить проверочные работы по различным предметам и с их помощью освежить знания и подготовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам», — пишут «РИА Новости» в среду, 18 декабря.

Отмечается, что сегодня в библиотеке МЭШ размещено более 40 тыс. сценариев уроков, 348 электронных учебников, более 86 тыс. интерактивных приложений, которые созданы учителями столицы и ведущими IT-компаниями. Кроме того, там можно найти большое количество заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

С заявлением не нагружать школьников домашней работой на каникулы Васильева выступила в ходе «Делового завтрака» 15 декабря. Так она прокомментировала вопрос дедушки троих внуков. Тот пожаловался, что дети будут сидеть дома, писать рефераты и учить параграфы вместо того, чтобы отдыхать и гулять.