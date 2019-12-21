Прямой эфир

Инфантино оценил подготовку Катара к ЧМ-2022

0
Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил проведение Катаром клубного чемпионата мира по футболу, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря. Он также назвал подготовку эмирата к чемпионату мира – 2022 несравнимой с другими странами.

«Возможно, после ЧМ в Катаре все мундиали будут проводиться зимой»
Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Маджер — о мировых первенствах, дружбе с Криштиану Роналду и успехах российских игроков

«Я очень счастлив, что я видел во время клубного чемпионата и уровень подготовки к 2022 году. Я занимался организацией крупных футбольных соревнований в течение 20 лет, и я должен сказать, что опережение Катаром сроков работ несравнимое», — сказал Инфантино журналистам в преддверии финала клубного ЧМ на стадионе Аль-Халифа в Дохе.

По словам главы ФИФА, он никогда не видел, чтобы принимающая сторона сдавала объекты инфраструктуры за два года до начала турнира. Инфантино добавил, что клубный чемпионат мира — важная проверка некоторых элементов, которые ожидаются во время чемпионата мира.

3 сентября в Москве представили официальную эмблему чемпионата мира по футболу 2022 года. Она выполнена в форме цифры восемь — именно такое количество стадионов будет принимать матчи ЧМ-2022. Неразрывная петля символизирует цикличность мундиаля. Узор на эмблеме напоминает шерстяную шаль, традиционную для региона Персидского залива в зимний период, а за изгибами фигуры скрыта волнистость пустынных дюн.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий 80 тыс. зрителей. В турнире примут участие 32 команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Решение по числу команд — участниц ЧМ-2022 будет принято в марте
Катар не обсуждал возможность совместного проведения ЧМ по футболу 2022 года
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019