Инфантино оценил подготовку Катара к ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил проведение Катаром клубного чемпионата мира по футболу, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря. Он также назвал подготовку эмирата к чемпионату мира – 2022 несравнимой с другими странами.

«Я очень счастлив, что я видел во время клубного чемпионата и уровень подготовки к 2022 году. Я занимался организацией крупных футбольных соревнований в течение 20 лет, и я должен сказать, что опережение Катаром сроков работ несравнимое», — сказал Инфантино журналистам в преддверии финала клубного ЧМ на стадионе Аль-Халифа в Дохе.

По словам главы ФИФА, он никогда не видел, чтобы принимающая сторона сдавала объекты инфраструктуры за два года до начала турнира. Инфантино добавил, что клубный чемпионат мира — важная проверка некоторых элементов, которые ожидаются во время чемпионата мира.

3 сентября в Москве представили официальную эмблему чемпионата мира по футболу 2022 года. Она выполнена в форме цифры восемь — именно такое количество стадионов будет принимать матчи ЧМ-2022. Неразрывная петля символизирует цикличность мундиаля. Узор на эмблеме напоминает шерстяную шаль, традиционную для региона Персидского залива в зимний период, а за изгибами фигуры скрыта волнистость пустынных дюн.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий 80 тыс. зрителей. В турнире примут участие 32 команды.