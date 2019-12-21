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Зеленский одобрил решение СНБО по развитию спиртовой отрасли Украины

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли в стране. Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента Украины.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 декабря 2019 года «Об усовершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли Украины». Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте, опубликованном в пятницу, 20 декабря.

Кроме того, в документе определены задачи для профильных ведомств и служб. Каждой из них предстоит разработать и реализовать предложения по усовершенствованию политики в вопросах производства алкогольной продукции и борьбы с контрафактом.

Так, например, Службе безопасности Украины (СБУ) нужно будет принять меры, направленные на противодействие «теневому» обороту спиртовой продукции.

Отмечается, что по решению СНБО будет создана межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли Украины. Ее возглавит заместитель руководителя офиса президента Андрей Смирнов.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под контролем криминальных группировок находится около половины производства корпорации «Укрспирт».

В свою очередь, замглавы офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что с 2016 года финансовый результат «Укрспирта» ухудшился в пять раз. Она добавила, что из-за этого государство несет огромные потери — в 2018 году оно не получило от компании «ни копейки».

Ранее, 23 октября, Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене госмонополии на производство спирта, который должен способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

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