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Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

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Фото: МЧС РФ
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Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД по региону, передает ТАСС 21 декабря.

«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также двое мужчин, пассажиры иномарки, и женщина, пассажир отечественного автомобиля, погибли на месте», — говорится в сообщении.

Авария произошла 21 декабря в 16:40 (12:40 мск) на автодороге Р-256. Согласно предварительным данным, женщина 1995 года рождения, управляя автомашиной Toyota Corona, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2107, за рулем которого был мужчина 1969 года рождения.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

В субботу в 5:35 мск на ремонтируемом участке трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области произошла авария с участием шести автомобилей. В результате нее погибли два человека, а пассажир одной из машин был госпитализирован. Во второй половине дня движение по трассе восстановили.

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