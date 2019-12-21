Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Волгоградом

Пять человек пострадали в результате столкновения автобуса Mercedes-Benz и грузовика «КамАЗ» с полуприцепом в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону в субботу, 21 декабря.

Травмы получили водитель автобуса и четверо пассажиров. Все они госпитализированы в Чернышковскую центральную районную больницу. Водитель автобуса — гражданин Казахстана, его транспортное средство зарегистрировано в этой же стране.

Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Коранухов рассказал ТАСС, что, по предварительным данным, в автобусе находились 57 граждан Узбекистана, которые направлялись в пункт пропуска на границе с Казахстаном в Саратовскую область.

Решается вопрос о временном размещении пассажиров автобуса в Красноярской средней школе в Чернышковском районе. На место аварии направилось руководство областной Госавтоинспекции и Управления по вопросам миграции.

ДТП произошло утром в субботу на 188-м км трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинск – граница с Украиной. Водитель автобуса из-за тумана на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю грузовика. В итоге Mercedes-Benz столкнулся с «КамАЗом».

В пятницу, 20 декабря, в Черноярском районе Астраханской области пострадали два человека в результате ДТП с автомобилем ВАЗ-2114, который врезался в корову. Один из получивших травмы — несовершеннолетний. Авария произошла на трассе «Каспий».