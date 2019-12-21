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Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

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Движение по трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области восстановлено. Ранее оно было приостановлено из-за ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого два человека погибли, передает 21 декабря ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около 05.35 мск на ремонтируемом участке трассы. Водитель грузовика «Тонар» не справился с управлением и совершил наезд на пять легковых автомобилей, пишет «Газета.ру». Три из них загорелись. Два водителя легковых машин погибли, пассажир одной из машин госпитализирован. Трех человек отпустили после медосмотра.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

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