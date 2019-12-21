Киев увеличил аграрный экспорт до $20 млрд

Украина в январе–ноябре 2019 года увеличила экспорт агропродовольственной продукции (АПК) до рекордных $20,2 млрд. Об этом сообщила пресс-служба украинского Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева 18 декабря.

«По данным оперативной статистической информации, за 11 месяцев 2019 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму $20,2 млрд. Это уже (!) превысило показатель по итогам полного 2018 года, когда рекордной стала стоимость аграрного экспорта на сумму $18,8 млрд», — цитирует пресс-служба слова Пугачева.

Агентство УНИАН со ссылкой на данные министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины уточняет, что в январе–ноябре прошлого года выручка от аграрного экспорта страны составила $17,02 млрд, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период нынешнего года.

По словам Пугачева, также обновлен исторический рекорд поставок украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Если в 2018 году в страны этого региона было экспортировано продуктов и продовольствия на $6,3 млрд, то за январь–ноябрь этого года экспорт достиг $6,8 млрд.

Эксперт отметил, что самые большие доходы украинским экспортерам приносят продажи на зарубежных рынках зерновых культур — $8,6 млрд, семян масличных — $2,3 млрд, растительного масла — $4,2 млрд, остатков и отходов пищевой промышленности — $1,4 млрд и мясопродуктов — $0,7 млрд. Он прогнозирует дальнейшее увеличение экспорта до конца этого года.

По данным УНИАН, в 2018 году внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции Украины увеличился на $1,7 млрд — до $24,3 млрд. Экспорт украинской продукции АПК составил рекордные $18,8 млрд, а импорт — $5,5 млрд.

В конце октября Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Ранее СМИ сообщали, что ограничения касались 155 товаров, включая шоколад, оптические прицелы, грибы и дезодоранты.

Режим беспошлинной торговли с Киевом был приостановлен Вашингтоном в декабре 2017 года.

Речь идет о генеральной системе преференций (GSP — Generalized System of Preferences), которая появилась в США в 1974 году. Она предлагает торговые льготы на некоторые виды товаров развивающимся странам, чтобы способствовать их экономическому росту и искоренению бедности. Участниками программы являются 120 стран.