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Киев увеличил аграрный экспорт до $20 млрд

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Украина в январе–ноябре 2019 года увеличила экспорт агропродовольственной продукции (АПК) до рекордных $20,2 млрд. Об этом сообщила пресс-служба украинского Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева 18 декабря.

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«По данным оперативной статистической информации, за 11 месяцев 2019 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму $20,2 млрд. Это уже (!) превысило показатель по итогам полного 2018 года, когда рекордной стала стоимость аграрного экспорта на сумму $18,8 млрд», — цитирует пресс-служба слова Пугачева.

Агентство УНИАН со ссылкой на данные министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины уточняет, что в январе–ноябре прошлого года выручка от аграрного экспорта страны составила $17,02 млрд, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период нынешнего года.

По словам Пугачева, также обновлен исторический рекорд поставок украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. Если в 2018 году в страны этого региона было экспортировано продуктов и продовольствия на $6,3 млрд, то за январь–ноябрь этого года экспорт достиг $6,8 млрд.

Эксперт отметил, что самые большие доходы украинским экспортерам приносят продажи на зарубежных рынках зерновых культур — $8,6 млрд, семян масличных — $2,3 млрд, растительного масла — $4,2 млрд, остатков и отходов пищевой промышленности — $1,4 млрд и мясопродуктов — $0,7 млрд. Он прогнозирует дальнейшее увеличение экспорта до конца этого года.

По данным УНИАН, в 2018 году внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции Украины увеличился на $1,7 млрд — до $24,3 млрд. Экспорт украинской продукции АПК составил рекордные $18,8 млрд, а импорт — $5,5 млрд.

В конце октября Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Ранее СМИ сообщали, что ограничения касались 155 товаров, включая шоколад, оптические прицелы, грибы и дезодоранты.

Режим беспошлинной торговли с Киевом был приостановлен Вашингтоном в декабре 2017 года.

Речь идет о генеральной системе преференций (GSP — Generalized System of Preferences), которая появилась в США в 1974 году. Она предлагает торговые льготы на некоторые виды товаров развивающимся странам, чтобы способствовать их экономическому росту и искоренению бедности. Участниками программы являются 120 стран.

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