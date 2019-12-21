В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.

Никонорова отметила, что ДНР готова оказать сопротивление в случае агрессии со стороны Киева. «Мы готовы на это ответить. Но в данном случае предупреждаем — новые «котлы», скорее всего, станут для Украины последними», — подчеркнула глава донецкого внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, Наталья Никонорова напомнила, что конфликт на юго-востоке Украины можно решить мирно только при соблюдении Минских соглашений.

«Мы также советуем украинским властям не забывать, что выбор ими военного сценария повлечет полную ответственность Украины за срыв Минских соглашений со всеми вытекающими последствиями в виде санкций и других мер со стороны стран-гарантов и ООН», — пояснила она.

Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил. Он пояснил, что стороны должны обеспечить прекращение огня и «контроль за ситуацией во всем регионе, а не на линии разграничения».