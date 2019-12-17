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ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) продолжат курс на интеграцию с Россией. Об этом во вторник, 17 декабря, заявили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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«После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому вне зависимости от мнения Киева», — цитирует Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Он добавил, что интеграционные процессы с Россией никак не противоречат Минским соглашениям. По словам главы ДНР, взаимодействие с Россией в различных сферах полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта, пишет RT.

«Один из ключевых пунктов позиции республики: интеграция с Россией уже запущена, и мы не остановим ее ни при каких условиях», — добавил Пушилин.

Глава ЛНР подчеркнул, что республика будет осуществлять интеграцию с Россией независимо от отношения Киева к этому процессу.

«Мы считаем, что интеграция с Россией абсолютно не противоречит Минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнеры или нет», — приводит слова Пасечника «Луганский информационный центр».

Ранее в этот же день Пасечник заявил, что скоро вступит в силу закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области. Он отметил, что ранее подобный закон был принят в ДНР.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения категорически отрицают, заявляя, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

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