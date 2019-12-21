Трамп утвердил финансирование правительства на $1,4 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря законопроекты о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) на $1,4 трлн.

Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Утверждение документов позволило избежать приостановки работы правительства, передает ТАСС. Она могла произойти, если бы законопроекты не были приняты до наступления 21 декабря.

В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, законодатели не смогли договориться о принятии бюджета для ряда федеральных ведомств из-за разногласий по вопросу строительства стены на границе с Мексикой.

В результате без финансирования остались девять министерств, в том числе Госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, торговли, транспорта, финансов, внутренних дел и другие.

Это повлияло на работу более 800 тыс. сотрудников, из них 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Приостановка работы правительства стала самой длительной в истории страны и обошлась Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.