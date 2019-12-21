Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу. Основные документы уже согласованы, их подпишут до Нового года. Пока нет информации об объемах транзита, но отмечается, что его хватит для европейских потребителей.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу. Основные документы уже согласованы, их подпишут до Нового года. Пока нет информации об объемах транзита, но отмечается, что его хватит для европейских потребителей.
Подробнее — в сюжете «Известий».