Прямой эфир

В Раду внесли проект об отмене закона о госязыке на Украине

0
Выделить главное
вкл
выкл

Верховной Раде предложили отменить закон о государственном языке на Украине. Законопроект подготовил депутат от партии «Слуга народа», основанной президентом Владимиром Зеленским. По мнению авторов проекта, существующий закон о госязыке направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского. Ранее Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Киеву пересмотреть языковую политику в стране. Закон о госязыке, принятый предыдущим президентом Петром Порошенко, действует с июля текущего года. Все государственный органы и общественные учреждения, в том числе учебные заведения, обязали использовать только украинскую мову. Другие языки разрешено было использовать только в рамках частного общения. Закон серьезно усугубил положение русскоязычного населения Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019