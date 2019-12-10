В Раду внесли проект об отмене закона о госязыке на Украине

Верховной Раде предложили отменить закон о государственном языке на Украине. Законопроект подготовил депутат от партии «Слуга народа», основанной президентом Владимиром Зеленским. По мнению авторов проекта, существующий закон о госязыке направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского. Ранее Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Киеву пересмотреть языковую политику в стране. Закон о госязыке, принятый предыдущим президентом Петром Порошенко, действует с июля текущего года. Все государственный органы и общественные учреждения, в том числе учебные заведения, обязали использовать только украинскую мову. Другие языки разрешено было использовать только в рамках частного общения. Закон серьезно усугубил положение русскоязычного населения Украины