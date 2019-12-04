Россия и Украина продлили соглашение о транзите нефти

«Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор по транзиту нефти через территорию Украины на 10 лет. И также подписали дополнительное соглашение, которое гарантирует устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на длительный срок.

Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.