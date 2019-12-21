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В Бразилии обвинили экс-президента Парагвая в отмывании денег

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Фото: Global Look Press/Jhon Heaver Paz
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Прокуратура бразильского Рио-де-Жанейро обвинила бывшего президента Парагвая Орасио Картеса в участии в деятельности организованной преступной группы и отмывании денег. Об этом сообщает телеканал Globo в пятницу, 20 декабря.

Отмечается, что помимо Картеса обвинения выдвинули еще 18 лицам, в том числе бразильскому валютному маклеру Дариу Мессеру. Последнего подозревают в коррупционных схемах в бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras.

Бразильский суд выдал ордер на арест Картеса в ноябре 2018 года в связи с его предположительным участием в организации побега Мессера. Он занимал высший государственный пост в 2013–2018 годах. Позднее документ был аннулирован.

Petrobras нередко оказывается в центре экономических скандалов. Так, в 2014 году рассматривалось дело о коррупции, когда стало известно о комиссионных, которые получали некоторые функционеры за подписание договоров. В 2017 году экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва был приговорен к 9,5 годам тюрьмы, в том числе и за незаконно полученные $747,8 тыс. от строительной компании OAS в обмен на содействие в получении контрактов с Petrobras.

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