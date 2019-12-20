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Суд назначил домашний арест подозреваемому в мошенничестве Цакунову

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Басманный суд Москвы назначил фигуранту дела инвестиционного фонда Baring Vostok Алексею Цакунову меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил корреспондент «Известий» 20 декабря. Цакунов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

«Избрать в отношении Цакунова Александра Сергеевича меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 января», — сказала судья Евгения Николаева.

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Ранее в этот же день, по данным «Известий», следователь просил избрать меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу до 13 января 2020 года, поскольку «Цакунов может принять меры по сокрытию документов, выработать общую позицию с соучастниками, склонить свидетелей к даче ложных показаний».

При этом адвокат Цакунова Ольга Козырева предлагала наказание в виде домашнего ареста или внесения залога от 5 млн до 15 млн рублей. Представитель прокуратуры также выступил в суде против удовлетворения ходатайства следствия об аресте Цакунова.

Таким образом, суд отказал следователю в ходатайстве о заключении подозреваемого под стражу.

По версии следствия, занимая должность управляющего директора по инвестициям банка «Восточный», Цакунов через подставные организации выводил активы банка, чем нанес ему крупный ущерб.

Источник, знакомый с ходом следствия, рассказал о том, что Цакунова задержали 19 декабря.

По этому же делу под домашним арестом с октября уже находятся основатель Baring Vostok Майкл Калви, его топ-менеджер Филипп Дельпаль, а также бывший директор банка Алексей Кордичев. Их арест продлен до 13 января 2020 года.

4 октября суд арестовал все российское имущество Калви и недвижимость родственников других обвиняемых.

В следственном изоляторе в настоящий момент также находятся директор ПКБ Максим Владимиров, директор по инвестициям Иван Зюзин и партнер фонда Ваган Абганян.

Майкла Калви и Дельпаля арестовали 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

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