Следствие попросило об аресте экс-директора банка «Восточный» по делу Baring Vostok
Следствие попросило об аресте бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом сообщает ТАСС, 20 декабря заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
По ее словам, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Цакунова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Ранее были задержаны шесть фигурантов уголовного дела. В октябре под домашним арестом находились Майкл Калви, Филипп Дельпаль, а также бывший директор банка Алексей Кордичев. В СИЗО находятся директор ПКБ Максим Владимиров, директор по инвестициям Иван Зюзин и партнер фонда Ваган Абганян.
Ранее суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Калви и недвижимость родственников других обвиняемых
Майкла Калви и топ-менеджера Филиппа Дельпаля арестовали 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Суд продлил домашний арест Калви до 13 января.