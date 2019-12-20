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Следствие попросило об аресте экс-директора банка «Восточный» по делу Baring Vostok

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Фото: facebook.com/Александр Цакунов
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Следствие попросило об аресте бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом сообщает ТАСС, 20 декабря заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

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По ее словам, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Цакунова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее были задержаны шесть фигурантов уголовного дела. В октябре под домашним арестом находились Майкл Калви, Филипп Дельпаль, а также бывший директор банка Алексей Кордичев. В СИЗО находятся директор ПКБ Максим Владимиров, директор по инвестициям Иван Зюзин и партнер фонда Ваган Абганян.

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Майкла Калви и топ-менеджера Филиппа Дельпаля арестовали 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Суд продлил домашний арест Калви до 13 января.

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