Фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля перевели под домашний арест

Мосгорсуд в ходе заседания в четверг, 15 августа, принял решение перевести под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил просьбу защиты обвиняемого Дельпаля об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест», — сказал судья Анатолий Королев.

Уточняется, что в ходе заседания следствие одобрило просьбу адвокатов отпустить Дельпаля под домашний арест. Следователь подчеркнул, что обвиняемый может проживать в своей квартире в Денежном переулке при условии соблюдения им всех ограничений.

Дельпаля задержали в рамках дела Baring Vostok 15 февраля. Ранее в тот же день был задержан старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». 8 июля Басманный суд Москвы продлил Калви срок домашнего ареста до 13 октября 2019 года.

Калви — основатель фонда Baring Vostok и главный держатель акций банка «Восточный». По данным следствия, он, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро (ПКБ) задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

По данным следствия, Калви вступил в сговор с акционерами банка Филиппом Дельпалем, Иваном Зюзиным, Ваганом Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ.

В соответствии с соглашением об отступном вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.