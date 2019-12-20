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Матвиенко допустила возможность расширения полномочий парламента

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Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила возможности расширения полномочий парламента. При этом, подобная реформа может стать не единственным изменением в Конституции страны. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, 20 декабря.

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«Может быть нужна какая-то донастройка. В целом, я считаю, что сегодня перераспределение полномочий между разными ветвями власти оправдали себя. А может быть парламент хотел бы взять на себя больше полномочий? Давайте пообсуждаем эти желания. Возможны изменения. Возможны уточнения», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что в обществе постоянно возникают вопросы к той или иной части Конституции. Спикер Совфеда понимает, что общество хочет внести определенные корректировки в основной закон страны. Между тем, она солидарна и с президентом России в том, что полностью переписывать Конституцию не нужно.

Матвиенко добавила, что в перспективе изменения могут коснуться не только парламента, но и взаимодействия федерального центра и регионов. Она допустила перераспределение полномочий между субъектами в будущем.

19 декабря в ходе пресс-конференции Путин высказался против принятия новой Конституции. По его словам, это связано с тем, что «у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе».

9 декабря в Фонде «Общественное мнение» заявили, что большинство россиян хотят изменить Конституцию. Таких, по данным опроса, 68%.

19 ноября Песков отметил, что пока речи о муниципальной реформе не идет. Комментарий прозвучал на фоне непрекращающихся дискуссий о неэффективности взаимодействия различных ступеней власти. 31 октября Путин назвал разрыв между государственным и муниципальным уровнями системной проблемой.

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