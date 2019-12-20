В Краснодаре потушили пожар на складе с бытовой химией

Крупный пожар на складе с бытовой химией ликвидировали в Краснодаре. Об этом 20 декабря пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло 20 декабря. Загорелось здание склада, на котором хранится бытовая химия и инвентарь. Сначала площадь возгорания составляла 200 кв. м, но позднее увеличилась до 1 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли. Угрозы распространения огня на соседние здания не было, сообщает телеканал «Звезда».

В региональном МЧС уточнили, что весь персонал склада был эвакуирован, 10 человек были спасены. Пожарные сумели локализовать пожар на площади 1 тыс. кв. м, позднее — ликвидировать его. К тушению пожара были привлечены 57 человек и 17 единиц техники, уточняет RT.

Причины пожара устанавливаются. Не исключено, что возгорание могло возникнуть из-за неисправного электрооборудования или проводки, пишет сайт kp.ru.

Ранее 20 декабря сообщалось, что в Рязани на химпредприятии произошел пожар.